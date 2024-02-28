Російська ІПСО у розпалі: які наративи просуває Кремль та як не "повестися" на масштабну пропаганду

Одна з наймасштабніших інформаційних операцій за всю світову історію війн майже досягла своєї кульмінації.

На Україну очікує один з найважчих періодів війни з РФ - принаймні інформаційної. У комітеті з питань розвідки при президентові України відкрили деталі російської ІПСО, про яку стало відомо ще у листопаді минулого року. Зараз вона сягнула свого піка.

Які наративи просуває Кремль, чому Путіну так важливо підірвати авторитет президента Зеленського та як не повестись на черговий російський фейк в інтернеті - в ексклюзиві TSN.UA.

Потужна інформаційна атака Росії

Відлік пішов на тижні. Одна з наймасштабніших інформаційних операцій за всю світову історію війн майже досягла своєї кульмінації. Те що українці сприйняли спочатку з усмішкою, на жаль, виявилось правдою. Російська інформаційна операція проти України, яка отримала кодову назву “Майдан-3” досягне свого піка навесні 2024 року. Головна мета росіян - посіяти хаос, розсварити українців між собою та зародити зневіру серед ЗСУ. Головною ж мішенню, як не дивно, став Володимир Зеленський, пишуть у комітеті з питань розвідки при президентові України.

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Як повідомляв Комітет з питань розвідки при Президентові України, у листопаді минулого року, в рамках спецоперації "Майдан - 3" на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії.

Спецоперація "Майдан - 3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

Ворог обрав “класичну” тактику

Тактику ворог обрав класичну для себе, кажуть розвідники. Нагадаю, що цього року в Україні мали б відбутися чергові вибори президента, а уже в травні - чергова інавгурація. Проте в умовах війни, вибори неможливі. Саме тут рашисти і спробують розхитати човна і переконати українців в нелегітимності чинного президента України.

Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови".

Тим часом Мережа уже переповнена різними відео, де “невідомі” нікому експерти, якраз від листопада минулого року жваво обговорюють вибори в Україні, яких, нагадаю, навіть не анонсували, ставлять під сумнів майбутню легітимність президента та навіть звинувачують українську владу в лицемірстві. Ну щось типу “українці воюють за свободу та демократію, а Зеленський і його команда всіма силами тримаються за свої крісла на Банковій”.

Як уберегти себе від фейків?!

Як пишуть розвідники, російські пропагандисти неодмінно спробують вдарити у найболючіше. А таким чином викликати у вас надмірний сплеск емоцій і відвернути від правди. Будьте пильними і дотримуйтесь інформаційної гігієни.

У Конституції ж передбачено, що чинний президент виконує свої обов’язки доти, поки новий не здійме над собою булаву. Тож, Зеленський має бути легітимним. Але це все теорія, бо в нашій історії поки не було подібного прикладу. Підтвердити чи спростувати її може лише Конституційний суд, до якого, як пишуть ЗМІ, уже підготували звернення представники президента.

Як повідомили джерела ZN.UA в офісі президента, ОПУ таке подання до КС уже підготував. Перед КСУ хочуть поставити кілька питань. Перше: чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану. Відповідь КС на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан.

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Друге питання для ОП є більш важливим і стосується воно легітимності повноважень президента після закінчення п’ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня.

За задумом керівництва ОП, якщо буде ухвалено рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від "Слуги народу". Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали.

Однак станом на сьогодні остаточного рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийнято. За інформацією ZN.UA, багато хто у команді президента вважає запізнілим вказане звернення до КСУ. Але основним стримувальний фактор є те, що в ОП немає впевненості у тому, що вони отримають від КСУ швидке, а головне потрібне їм рішення.

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Чому “переживають” в ОП?

Як пояснюють журналісти, в Офісі президента всерйоз переживають, що судді самі можуть “підірвати” його легітимність, бо аж 7-ро з 13 суддів Конституційного призначались або ж особисто, або за каденції попередника Зеленського - п’ятого президента Петра Порошенка.

Для ухвалення рішення КСУ потрібно 10 голосів. А на сьогодні у КСУ – 13 суддів із 18, які за Конституцією мають входити до складу Конституційного Суду. При чому більшість із них (семеро) була призначена або особисто президентом Порошенком (четверо), або за його каденції парламентом чи зʼїздом суддів (троє). Тобто, не можна виключати й чисто політичну складову ймовірного рішення.

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Чи таки звернеться Офіс президента за уточненнями до суддів, поки невідомо. Нагадаю, що згідно опитування КМІС, 65% українців довіряють Зеленському. У лютому довіра до президента дещо впала через звільнення колишнього Головкома ЗСУ Залежного.

До того ж майже всі інформаційні операції Росії в Україні від початку 2022-го року провалилися з тріском. Таку гучну заяву зробив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов. На його думку, головною запорукою успіху весь час була безумовна єдність, яку демонстрували українці. Це підтверджує, зокрема і видання The Washington post.

Не так давно до рук американських журналістів потрапили ексклюзивні документи та звіти кремлівського центру інформаційних операцій “C”. Отримані свідчення шокують тим, як професійно росіяни намагаються маніпулювати українцями. Попри це, вони не змогли “потопити” рейтинг Зеленського та навіть порівняли його з Бредом Піттом.

Вперше про російську операцію “Майдан-3” українці почули ще в листопаді 2023-го року. Тоді про неї заговорив президент України Володимир Зеленський та попередив громадян, що задумали в Кремлі. Спочатку Путін планував змістити Зеленського до кінця 23-го року. Через невдачу Москва знову посунула усі терміни і хитатиме Україну аж до червня.

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на Сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.

З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде російська федерація та її злочинні союзники.

Ситуацію значно ускладнює і надважка ситуація на фронті. Через брак боєприпасів різних калібрів, техніки та навіть людей, ЗСУ змушені були відступити з Авдіївки та сіл навколо міста. Важка ситуація також під Куп’янськом на Харківщині та в селі Роботино на Запоріжжі. Саме там ворог зараз проводить активні наступальні дії, утім, успіху не має.

Як пишуть аналітики, хоч ситуація тяжка, але поки не критична. І головне тут “поки”. Без американської допомоги ЗСУ буде дуже важко зберегти поточну лінію фронту, не кажучи вже про планування власного наступу. Для цього Палата представників США нарешті повинна узгодити пакет допомоги Україні, але поки віз і нині там.

Попри те, що, як заявляв президент Зеленський, Спікер Палати Майк Джонсон підтримує Україну, той продовжує гнути свою лінію, відстоюючи передусім інтереси республіканської партії, яким би цинічним це не здавалося. 27 лютого представники обох партій США разом зі Спікером Джонсоном обговорили допомогу Україні в Білому домі.

У Білому домі все розуміють

На щастя, принаймні в Білому домі масштаб проблеми розуміють і продовжують тиснути на парламентарів. Один з представників Байдена відкрито насипав Джонсону за його цинічні вислови про “своєчасну допомогу”

"Говорячи про "своєчасну" допомогу, що ви маєте на увазі? Для українських солдатів на передовій, "своєчасно" означає зараз. Доки ми поверталися з вихідних, росіяни почали захоплювати нові міста та села в Україні. Вони просуваються, це не заморожений конфлікт", - сказав координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі.

В українському ж командуванні уже приготували два плани для протистояння росії в 2024 році. Перший - більш оптимістичний. Якщо США швидко нададуть таку потрібну допомогу, то ЗСУ навіть можуть спробувати знову піти у наступ. Якщо ж ні, то українські бійці триматимуть поточну лінію фронту. Нестачу ж фінансування у Зеленського готові долати радикально. Якщо буде потрібно - скорочуватимуть міністерства.

Нагадаємо, росіяни у своєму плані "Майдан-3" бажають розхитати ситуацію всередині України, успіхом для них стали б масові заворушення в Україні і недовіра до владних рішень.

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