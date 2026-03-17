Іран атакував посольство США та нафтові об'єкти в кількох країнах: деталі

Іран атакувал посольство США та розкішний готель в іракському Багдаді. Також ОАЕ тимчасово закрили свій повітряний простір через напади на нафтові об'єкти.

Про це пише CNN.

Що відомо про удари Ірану

За повідомленнями, посольство США та готель «Аль-Рашид» в іракському Багдаді зранку у вівторок, 17 березня, стали ціллями дронів. Про це свідчать кадри, геолоковані CNN. На відео видно, як системи ППО збивають снаряд поблизу посольства. Також влада Іраку заявила, що обстрілу зазнало нафтове родовище Маджнун на півдні Іраку.

У ОАЕ державні ЗМІ вранці у вівторок повідомили, що повітряний простір країни тимчасово закритий через безпекові фактори. Влада Абу-Дабі також призупинила операції на величезному газовому родовищі Шах після атаки дрона, яка спричинила пожежу. У Фуджейрі сталася пожежа у нафтопромисловій зоні в результаті атаки дрона.

Раніше Іран атакував міжнародний аеропорт Дубая безпілотниками. Інцидент торкнувся одного з паливних баків. Спалахнула пожежа, втім про постраждалих не повідомлялося. Атака призвела до тимчасового призупинення рейсів. Зауважимо, що це вже третій випадок атаки на летовище.

Повідомлялося про атаку на банки США в Дубаї та Манамі (Бахрейн). Цілями стали офіси, пов’язані з американським банком Citigroup.