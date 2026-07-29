Іран готував балістичний удар по Україні: шокувальні деталі

Іранська ракета. / © Associated Press

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Іран розглядав можливість завдання удару по морському порту в Україні. Вона мала мати невелику бойову частину, щоб не завдати суттєвої шкоди.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на іранських та західних офіційних осіб.

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Джерела NYT, ознайомлені з даними розвідки, заявили, що Іран готувався випустити по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб «зробити символічний жест, але завдати відносно невеликої шкоди». Водночас інші чиновники повідомляли, що ціллю, ймовірно, став би один із чорноморських портів України.

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Зауважимо, раніше МЗС Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське буцімто «торговельне судно» в Каспійському морі та заявило про можливість «розширення вогню війни». Саме через цей нібито удар Тегеран і планував відповісти. Втім, за даними співрозмовників, завдяки інтенсивним дипломатичним зусиллям ситуація наразі стабілізувалася.

«Будь-яка ракета, випущена з Ірану в бік України, стане різким загостренням ситуації та може спричинити розгортання більш масштабної війни, з огляду на напруженість у відносинах між цими двома країнами через союз Ірану з Росією», — йдеться у статті видання

Водночас, йдеться у матеріалі, іранські чиновники сподівалися, що конфлікт на цьому завершиться. Втім, західні посадовці попередили Тегеран, що передбачити реакцію України буде важко.

Наближений до іранського уряду аналітик Мехді Рахматі зауважив, що деякі політики закликали до удару по Україні, але інші радили проявити стриманість.

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«Україна — це не маленька країна. Вона має досвід ведення бойових дій та логістичну підтримку з боку Америки та Європи. Ми нічого не виграємо, відкривши новий фронт у війні», — висловився він.

Заяви Ірану про атаку України — що відомо

Днями міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив українського лідера Володимира Зеленського нібито в атаці на судно в Каспійському морі. Мовляв, удар було здійснено «за наказом Ізраїлю». Тегеран стверджував, що ця подія може «ще більше розпалити та розширити вогонь війни».

Пізніше Іран висунув Україні нову вимогу - відшкодувати збитки за удар по їхньому судну. Окрім того, Тегеран заявив, що категорично не збираються залишати інцидент поза увагою.

На тлі загострення ситуації міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з колегою з Ірану Ірану Аббасом Арагчі. Він закликав Тегеран утримуватися від будь-яких кроків, що призводять до ескалації. З його слів, всі дії України спрямовані на захист нашої від агресії Москви і ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей.

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Водночас Володимир Зеленський заявив, що Іран і КНДР уже напали на Україну, бо від початку повномасштабної війни забезпечують Росію зброєю та військовими технологіями. З його слів, Київ повинен бути готовим до можливого посилення загроз і не може довіряти керівництву цих держав.

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