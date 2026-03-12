ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2104
Час на прочитання
1 хв

Іран масовано бʼє по країнах Перської затоки, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 12 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Видобуток нафти

Видобуток нафти / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 березня 2026 року:

  • Трамп заявив про «перемогу» США у війні з Іраном Читати далі –>

  • Іран масовано атакував нафтові обʼєкти та танкери країн Перської затоки Читати далі –>

  • Вночі ворог завдав удару по Харкову БпЛА — Терехов Читати далі –>

  • В Угорщині опозиційна «Тиса» значно випереджає партію Орбана — опитування Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
2104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie