Іран міг відправити Росії балістичні ракети: Україна зробила заяву

Україна попередила Іран "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин - на тлі можливого передавання балістичних ракет Росії.

Про це йдеться у заяві українського Міністерства закордонних справ.

У відомстві наголошують, що занепокоєні повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливого передавання Тегераном балістичних ракет Москві.

"Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки", - зауважують в МЗС.

В українському міністерстві також додають, що вже понад два роки Україна потерпає від атак, які армія РФ здійснює дронами іранського виробництва.

"Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу", - йдеться у заяві.

Україна закликає світ посилити тиск на Тегеран і Москву "заради захисту міжнародного миру та безпеки", а Іран - припинити надання зброї Росії та довести "щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті".

"Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - заявили в МЗС України.

Нагадаємо, Wall Street Journal з посиланням на анонімних європейських та американських чиновників повідомило, що Іран відправив до Росії балістичні ракети. Ця новина з’явилася на тлі того, що Росія значно посилила повітряні та ракетні удари по кількох містах і стратегічній інфраструктурі в Україні.

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