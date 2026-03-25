Іран може атакувати Україну: у Раді попередили про небезпеку
Український народний депутат наголошує, що погрози Тегерана не можна ігнорувати.
Іран може розглядати варіант ударів по території Україні. Необхідно бути готовими до таких ризиків.
Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Telegraf.
«Ми маємо бути готові до того, що Іран може намагатися завдати якихось ударів по території України. І ми бачимо, що дійсно є приклади, коли їхні ракети летять там вже на декілька тисяч кілометрів і до України вони можуть гіпотетично діставати», — вважає Веніславський.
З його слів, погрози Тегерана не можна ігнорувати. Втім, наголосив він, не варто і перебільшувати загрозу, адже іранські ракети не кращі за російські, яким українська ППО успішно протистоїть.
Щодо участі Києва в обороні країн Перської затоки, то, каже нардеп, без тієї допомоги, яку Іран надав агресорці Росії, рівень шкоди для України був би значно менший.
Іран погрожує Україні - що відомо
У середині березня голова комісії із зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі пригрозили Україні, назвавши її «законною ціллю». Політик звинуватив Київ у допомозі Ізраїлю безпілотниками. Тому іранський парламентар пригрозив ударами через нібито участь України у військових діях.
У Києві заяви представників Тегерана з погрозами через допомогу Ізраїлю назвали абсурдними. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що іранський режим роками допомагає Росії у війні проти України. Саме тому заяви Ірану про право на самооборону виглядають суперечливо.
Водночас журналіст Віталій Портников вважає: те, що Іран почав погрожувати Україні, може бути частиною ширшого сценарію ескалації, який передбачає розширення конфлікту на Центральну Європу.