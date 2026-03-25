Іран може атакувати Україну: у Раді попередили про небезпеку

Балістична ракета Ірану. / © Associated Press

Іран може розглядати варіант ударів по території Україні. Необхідно бути готовими до таких ризиків.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Telegraf.

«Ми маємо бути готові до того, що Іран може намагатися завдати якихось ударів по території України. І ми бачимо, що дійсно є приклади, коли їхні ракети летять там вже на декілька тисяч кілометрів і до України вони можуть гіпотетично діставати», — вважає Веніславський.

З його слів, погрози Тегерана не можна ігнорувати. Втім, наголосив він, не варто і перебільшувати загрозу, адже іранські ракети не кращі за російські, яким українська ППО успішно протистоїть.

Щодо участі Києва в обороні країн Перської затоки, то, каже нардеп, без тієї допомоги, яку Іран надав агресорці Росії, рівень шкоди для України був би значно менший.

Іран погрожує Україні - що відомо

У середині березня голова комісії із зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі пригрозили Україні, назвавши її «законною ціллю». Політик звинуватив Київ у допомозі Ізраїлю безпілотниками. Тому іранський парламентар пригрозив ударами через нібито участь України у військових діях.

У Києві заяви представників Тегерана з погрозами через допомогу Ізраїлю назвали абсурдними. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що іранський режим роками допомагає Росії у війні проти України. Саме тому заяви Ірану про право на самооборону виглядають суперечливо.

Водночас журналіст Віталій Портников вважає: те, що Іран почав погрожувати Україні, може бути частиною ширшого сценарію ескалації, який передбачає розширення конфлікту на Центральну Європу.