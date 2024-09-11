Іран передав РФ балістичні ракети: авіаексперт попередив про серйозну небезпеку для України

Підліт цих ракет є миттєвим, тому наявні в Україні системи ППО можуть не справитися зі збиттям.
Балістичні ракети, які Іран передав Росії, Україні буде важко збивати, а то й неможливо. Їх треба знищувати ще на землі.
Про це розповів в ефірі КИЇВ24 авіаційний експерт Костянтин Криволап.
Як він пояснив, підліт цих ракет є миттєвим, тому наявні в Україні системи ППО можуть не справитися зі збиттям.
"Коли ці (іранські ракети - ред.) полетять, їх збивати уже пізно. Навіть Patriot дуже важко на такій відстані їх збивати і чи взагалі можливо, бо час підльоту - миттєвий. Ракети треба збивати, коли вони ще виробляються на заводі, коли їх везуть до корабля, який буде їх перевозити по Каспію до Росії, або по логістичній гілці, коли воно буде передаватися на якийсь склад. Або по складу, де будуть збиратися ці ракети", - розповів він.
Нагадаємо, Іран передав Росії балістичні ракети Fath-360, які, за словами експертів, є високоточними та більш небезпечними за російські С-300.
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