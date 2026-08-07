Іран погрожує Україні балістикою через Каспій: чи наважиться Тегеран на удар

Іранські балістичні ракети / © ТСН

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Іран звинуватив Україну в атаці на своє судно в Каспійському морі та почав висловлювати гучні погрози ракетними ударами. Проте міжнародні аналітики вважають малоймовірним, що Тегеран наважиться атакувати Україну балістикою.

Таку думку висловив професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас, повідомляє «24 Канал».

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Як зазначив професор, Іран має визнати, що використовує Каспійське море як логістичний шлях для підтримки російської агресії проти України. За словами Лукаса, якщо хтось і порушив норми міжнародного права в цій ситуації, то саме Тегеран, який уже тривалий час сприяє Москві у війні.

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Операція України в Каспійському морі

Експерт також звернув увагу, що від 6 липня українські безпілотники вивели з ладу понад 200 суден і допоміжних плавзасобів у Чорному та Азовському морях. Одним із ключових завдань цих ударів є ізоляція окупованого Криму. Крім того, такі дії спрямовані на посилення позицій України в акваторії обох морів.

«У 2022-му ці моря контролювала Росія, вона фактично перекривала до них доступ Україні. Тепер Україна контролює Чорне й Азовське море, ефективно використовуючи безпілотники для того, щоб зупинити російський тіньовий флот. Далі Україна ухвалила рішення провести операцію в Каспійському морі, розташованому між Росією та Іраном. Було уражене судно, яке належало Ірану. СОУ показали, що спроможні на це. Це занепокоїло ці країни», — пояснив Лукас.

Водночас професор підкреслив, що, попри загибель моряка на судні, Іран демонструє лицемірство, коли стверджує, що не використовував цей маршрут після 2022 року.

Лукас нагадав, що протягом кількох років Тегеран застосовував цей коридор для постачання безпілотників, які Росія активно використовувала на початковому етапі повномасштабної війни. Також, за словами експерта, Іран направляв своїх військових інструкторів для навчання російських військових роботі з дронами та іншою технікою.

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Чи атакуватиме Іран Україну?

На думку професора, наразі відкритим залишається питання, чи продовжить Україна завдавати ударів у Каспійському морі. Саме це, за його словами, нині активно обговорюють в Ірані. Водночас там лунають заяви про можливість застосування балістичних ракет проти України.

«Іранський режим робить так завжди. Він опублікував відеозапис з погрозами вбити Меланію Трамп. Його слова не варто сприймати серйозно. Іран не може одночасно виступати в ролі жертви й при цьому вдаватися до гучних погроз, заявляючи про готовність завдати ударів у відповідь на будь-які дії, які йому не подобаються. Малоймовірно, що Іран запускатиме балістичні ракети по Києву«, — вважає Лукас.

Нагадаємо, напередодні старший радник лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що країна нібито готувала удар по трьох об’єктах в Україні через атаку на торговельне судно в Каспійському морі, але скасувала його після українських вибачень.

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