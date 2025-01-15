Договорів не включає визнання Криму, який Росія відібрала в України у 2014 році, або інших спірних територій.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан і російський диктатор Путін 17 січня проведуть зустріч у Москві, під час якої буде підписано договір про стратегічне партнерство. Даний документ передбачає, о Тегеран не буде визнавати окупацію Росією українських територій.

Про це інформує Middle East Eye.

Повідомляється, що дана угода буде регулювати співпрацю між країнами протягом наступних 20 років. Джерела видання повідомляють, що проєкт угоди завершено після 20-30 раундів переговорів протягом чотирьох-п'яти років.

Документ складається з 47 статей, які охоплюють широкий спектр галузей. Один з ключових пунктів пакту стосується територіальної цілісності, який має особливе значення для Ірану, який сперечається з ОАЕ на три острови в Перській затоці.

Водночас цей пункт "не включає визнання Криму, який Росія відібрала в України у 2014 році, або інших спірних територій".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден обговорив сценарії ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран бере активну участь у війні Росії проти України.

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