"Іран усіляко намагається уникнути подальшого занурення у цей військовий конфлікт": військовий експер про постачання РФ іранських ракет

Військовий експерт вважає, що Іран не хоче отримати нових санкцій, тому зволікає з передаванням РФ ракет.

Через проблеми з озброєнням Росія знову звернулася до Ірану з проханням надати ударні дрони-камікадзе. Можливо також Кремль домовився й про постачання ракет.

Щоправда, у цьому сумнівається військовий експерт Михайло Самусь. Про це він сказав в ефірі ТСН.

"На мою думку, Іран усіляко намагається уникнути подальшого занурення у російсько-український військовий конфлікт. У іранського керівництва вистачає своїх проблем. Зараз їм абсолютно недоречно отримати нові санкції. Стосовно ракет, Іран ретельно думає, чи варто їх постачати Росії. Що стосується "шахедів", першу партію РФ вже використала. Зараз говорять, що пішли наступні постачання, але вони не такі масові. В Ірані скоріш за все думають, мовляв, ми домовилися побудувати завод з виробництва дронів-камікадзе, зараз ще трохи вам надамо, а як побудуєте цей завод - далі виробляйте самостійно", - говорить Самусь.

Нагадаємо, після довгої перерви окупанти знову атакували Україну безпілотниками "Shahed-136". Цього разу під ворожий наліт потрапила Дніпропетровщина, куди 7 грудня росіяни скерували вісім дронів.

Крім того, у ніч проти 7 грудня армія Російської Федерації намагалася атакувати і Житомирщину безпілотниками Shahed-136. На щастя, їх вдалося збити на півночі області.

Загалом на сході України ЗСУ збили 14 російських безпілотників іранського походження.

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