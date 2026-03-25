Іран вдарив балістикою по Ізраїлю: куди поцілив

Удар по Ізраїлю

Реклама

Іран вдарив по місту Хадер в Ізраїлі. Влучання, ймовірно, зафіксовано поблизу електростанції.

Про це пише Clash Report.

«Повідомляється про удар поблизу електростанції в Хадері, Ізраїль», — зазначають журналісти.

Реклама

Інформація уточнюється.

Удари Ірану — останні новини

Іран здійснив ракетну атаку по центру Тель-Авіва, внаслідок якої було зафіксовано руйнування та поранених. Балістичні ракети або їхні уламки впали в кількох районах міста. Внаслідок удару пошкоджено житлові будівлі, транспорт та міську інфраструктуру. Кілька людей отримали поранення, більшість із них — легкі.

Раніше Іран випустив балістичні ракети по місту Дімона в Ізраїлі, де розташований ключовий ядерний об’єкт країни. Постраждали десятки людей. МАГАТЕ заявило, що не зафіксувало пошкоджень ядерного центру та підвищення рівня радіації після атаки.