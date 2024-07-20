Ірина Фаріон померла після замаху: чим запам'яталася колишня нардепка

Ірина Фаріон була відома неоднозначними заявами та регулярно потрапляла у скандали.

Ірина Фаріон померла після замаху у Львові. Філологиня неодноразово опинялась у центрі скандалів через гучні заяви.

Чим запам'яталася Фаріон - у матеріалі ТСН.ua.

Хто така Фаріон

За даними руху "Чесно", Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. До набуття Україною незалежності вона працювала бібліотекаркою, здобула філологічну освіту та влаштувалась викладачкою української мови в Національний університет "Львівська політехніка".

У 2006 та 2007 роках вона невдало балотувалась до Верховної Ради, але була обрана нардепкою лише 2012 року та очолила підкомітет з питань вищої освіти.

У 2014, 2015 та 2019 роках Фаріон знову невдало балотувалась в парламент.

2017 року вона пройшла перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що не працює на спецслужби РФ.

Філологиня Ірина Фаріон неодноразово опинялась у центрі скандалів через гучні заяви.

Найбільш впізнаваною політикиню зробили її гострі, часто на межі політкоректності заяви щодо впровадження української мови та хейтерські випади на адресу всього, що пов’язане з Росією.

4 листопада 2023 року вийшло інтерв’ю, в якому Фаріон закликала російськомовних "азовців" називати себе "руськими" та описала їх як "очманілих".

"Якщо вони такі великі патріоти, нехай покажуть свій патріотизм", — заявила філологиня.

Згодом Фаріон уточнила, що російськомовні воїни "ганьблять ЗСУ" та назвала своїх ненависників "сміттям". Потім вона додала, що боротьба всередині країни з "московськомовними дикунами" важливіша за бої на передовій.

"Якщо немає дисципліни, то це не армія, це зброд… - заявила вона. - Я не можу назвати їх українцями, якщо не говорять українською мовою, то нехай назвуть себе руськими".

14 листопада у Львові зібрався мітинг студентів, які виступили за звільнення Фаріон з НУ "Львівська політехніка".

15 листопада в СБУ заявили, що порушили справу через гучні висловлювання в бік військових. Того ж дня стало відомо, що філологиню звільнили з посади професорки катедри української мови.

Але Фаріон від своїх слів не відмовилася. Навпаки – продовжила заклики боротися з російськомовними в своєму Телеграм-каналі та публікувати пости людей, які виступили на її підтримку. Але через це скандал розгорівся лише з новою силою.

2021 року Ірина Фаріон назвала українську олімпійську призерку та легкоатлетку Ярославу Магучіх "біосміттям" за спільне фото з російською спортсменкою. Згодом у ЗМІ повідомили, що поліція розпочала розслідування через такі образливі висловлювання. Зазначалось, справу ініціював юрист Денис Ярославський, і правоохоронці намагались "спустити все на гальма". Сама Фаріон заявила, що розслідування її абсолютно не цікавить.

2023 року заявила, що окупація Маріуполя і загибель тисяч його мешканців під час російського вторгнення – "кармічність" та "детермінізм".

2010 року вона критикувала імена дітей, які здавалися їй недостатньо українськими.

Після обрання в парламент, коли при владі був Віктор Янукович та Партія регіонів, політикиня активно виступала проти всіх ініціатив, які обмежували використання української мови.

2018 року політикиня радила "бити ногою в щелепу кожному москворотому", щоб перемогти у війні.

2013 року журналісти опублікували документи, що Фаріон була в комсомолі та навіть членкинею Комуністичної партії.

Фаріон не стала коментувати ці викриття, заявивши, що "орлиці не сповідаються перед гієнами". А згодом підтвердила, що таки була комуністкою, але лише, щоб "руйнувати їх (комуністів - ред.) зсередини".

Нагадаємо:

Ірина Фаріон померла після замаху. У мовознавицю вистрілили у Львові. Вона перебувала у важкому стані у реанімації. У поліції кажуть, що це було навмисне вбивство. Президент Володимир Зеленський засудив напад на Фаріон.

Телеграм-канали повідомляють, що, за словами очевидців, стріляв чоловік приблизно 20-25 років.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав у соцмережах, що стрільця бачили сусіди, "він був у рукавичках і зброя була без глушника".

Напад на Ірину Фаріон одразу кваліфікували як замах на умисне вбивство. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поліція бере свідчення свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

Опівночі поліція повідомила, що злочин перекваліфіковано на ч.1 ст.115 - умисне вбивство.

Правоохоронці заявили, що вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.

Ірина Фаріон померла після пострілу в голову!

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