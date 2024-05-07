Ірина Федишин на свіжому фото показала, який зараз вигляд має Валерій Залужний

Українська співачка Ірина Федишин на свіжому фото показала, який зараз вигляд має колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Незабаром виконавиця вирушить у тур містами США та Канади. Перед поїздкою співачка завітала до Валерія Залужного. Артистка зізналась, що колишній головнокомандувач ЗСУ допоміг їй підготувати благодійні лоти, які вона під час виступу буде розігрувати серед глядачів. Зокрема, Залужний підписав 25 українських прапорів, які Федишин продаватиме на підтримку ЗСУ.

Валерій Залужний / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Перед поїздкою у тур Америкою і Канадою мала честь зустрітися з "залізним генералом". Валерій Залужний побажав успіхів у турі та підписав сувеніри для моїх прихильників за океаном", - поділилася артистка.

Ірина Федишин та Валерій Залужний / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

До речі, виявилося, що Залужний є прихильником творчості Ірини Федишин. Тож, артистка не залишила колишнього головнокомандувача ЗСУ без подарунків. Співачка вручила йому футболку з власним підписом.

Ірина Федишин та Валерій Залужний / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні. І навіть почути слова - улюблена співачка. Обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин натякнула на третю вагітність. Виконавиця у новому кліпі неочікувано постала з помітно округлим животиком.

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