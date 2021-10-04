Ірина Констанкевич: "Діти з інвалідністю мають нарешті навчатися в Україні за європейськими стандартами інклюзивної освіти" Актуально

Ірина Констанкевич: "Діти з інвалідністю мають нарешті навчатися в Україні за європейськими стандартами інклюзивної освіти" Актуально

У Києві відбулася панельна дискусія з народною депутаткою України від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Іриною Констанкевич на тему забезпечення рівного доступу дітей до інклюзивного навчання, вирішення на законодавчому рівні проблем працевлаштування та посилення соціального захисту людей з інвалідністю.

Діалог народної депутатки з громадськими та волонтерськими організаціями, батьками дітей з інвалідністю та правозахисниками відбувся за ініціативи лідерки Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірини Суслової. Нещодавно Жіночий рух розпочав в Україні масштабний проєкт "Голос людей з інвалідністю", до якого активно долучилися народні депутати від однойменної партії.

У кожному регіоні країни створюються робочі групи за участі громадськості, представників органів місцевого самоврядування, матерів дітей з інвалідністю, які мають систематизувати чіткий перелік проблем задля їхнього вирішення на законодавчому рівні.

"Для нас найголовнішим завданням є комплексне вирішення проблем громадян з інвалідністю на загальнодержавному рівні та рівні органів місцевого самоврядування", — зазначила народна депутатка Ірина Констанкевич.

Політик повідомила, що станом на 1 січня 2021 року, за офіційними даними Держстату, в Україні живуть 2,7 мільйона людей з інвалідністю. І це ще не точна цифра, адже офіційно реєструють свою інвалідність далеко не всі.

"Державна та муніципальні програми безбар’єрного середовища реалізуються дуже повільно, а в деяких регіонах через відсутність бюджетних коштів або звичайну байдужість чиновників цей украй важливий напрямок роботи взагалі призупинено. Таким чином, люди з інвалідністю стають ізольованими від суспільства. Вони не можуть вільно користуватися громадським транспортом, потрапити до місць загального користування, адміністративних органів влади тощо. Скажу більше: держава навіть не має стандартизованої статистики щодо кількості людей з інвалідністю, яким надаються соціальні послуги!" — констатувала народна депутатка.

Стосовно найгострішої проблеми інклюзивної освіти політик зазначила, що дітям з інвалідністю вкрай важко отримати навіть середню освіту. Адже держава дуже повільно розбудовує мережу інклюзивних шкіл, майже не займається підготовкою та залученням до навчання професійних викладачів, психологів, вихователів.

За інформацією державної Системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів "Україна. ІНКЛЮЗІЯ", станом на сьогодні, дітей з інвалідністю навчають 2465 із 17337 українських шкіл. Це 14%. Для порівняння: у Литві — 90%, Польщі — 42%, Словаччині — 42%, Угорщині — 57%, Італії — 99%, Норвегії — 90%, Франції — 25%. Офіційна статистика свідчить: лише 74% (11560) шкіл дійсно облаштовані пандусами, але лише до 1-го поверху. Повне безбар'єрне середовище забезпечили одиниці. Туалети для дітей з інвалідністю мають лише 746 шкіл (5%).

Ірина Констанкевич повідомила, що найближчим часом питання вирішення проблем інклюзивної освіти розглядатимуться на засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав людини під головуванням народного депутата від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Дмитра Лубінця.

"Переконана, що разом нам вдасться повернути громадянам з інвалідністю право користуватися конституційними правами і свободами, надати можливість самореалізації — творчої, професійної, духовної та розірвати замкнене коло соціальної ізоляції, у якому десятки років змушені існувати наші громадяни", — резюмувала народна депутатка України Ірина Констанкевич.

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