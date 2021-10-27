Ірина Суслова: "Тисячі матерів молять парламент припинити "батьківський кіднепінг"

Законопроєкт має на меті визначити явище самовільної зміни місця проживання дитини одним із батьків кримінальним злочином.

Четвертого листопада 2021 року група народних депутатів України зареєструє законопроєкт, на який, без перебільшення, сльозами своїх дітей моляться тисячі матерів — жертв "батьківського кіднепінгу".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

"Описати словами біль матері, у якої викрали найцінніше в житті — рідну дитину, неможливо. Цей біль та відчай можна лише відчути: серцем, кожною нервовою клітиною, душею! Це страшне лихо, якого не побажаєш навіть заклятому ворогу! І я дуже сподіваюся, що стражданням тисяч українських жінок, у яких колишні чоловіки викрали донечок або синочків, уже в листопаді цього року покладуть край народні депутати України, адже вони теж є батьками!", — пише Суслова.

Законопроєкт має на меті визначити явище самовільної зміни місця проживання дитини одним із батьків кримінальним злочином. Окрім того, в Україні нарешті мають з’явитися чіткі правові засади щодо розшуку викрадених дітей та повернення тому з батьків, право на спільне проживання з яким визначив суд.

Задля того, щоб народні обранці усвідомили масштаб проблеми, відчули всю глибину горя материнських сердець, психологічних та фізичних страждань маленьких заручників проявів помсти одним із батьків щодо іншого та не затягували із розглядом і ухваленням закону, Ірина Суслова розповіла історію чергової жертви "батьківського кіднепінгу" — киянки Олени Степанової, яка звернулася до неї по допомогу.

"Ось уже шостий рік поспіль Олену та її восьмирічну донечку Софійку в буквальному сенсі третирує колишній чоловік Ігор Дубас. Подружжя розлучилося 2016 року, адже на третій рік після весілля чоловік Олени почав щовечора зловживати спиртними напоями, а після розлучення зізнався, що й наркотики вживав майже всіх видів", — розповідає Ірина Суслова.

Після розірвання шлюбу колишній чоловік Олени перетворив життя колишньої дружини та власної доньки на страшне пекло. Він тричі здійснював спроби викрасти дитину та продовжує погрожувати, незважаючи відкрите кримінальне провадження.

"Майже за п'ять місяців після розлучення розлючений чолов’яга вперше намагався силою викрасти Софійку. Зустрів на вулиці матір із дитиною, які вийшли за водою, різко схопив Софійку на руки та намагався втекти. Олена спробувала зателефонувати в поліцію. Тоді Ігор силою відібрав і викинув телефон, розірвавши на Олені куртку, пригрозив, "що далі буде", і втік. За кілька місяців, незважаючи на рішення суду про місце проживання Софійки разом із мамою, Дубас здійснив другу спробу викрасти дитину. Але цього разу, за словами Олени, уже за безпосередньої участі "славнозвісного" Олександра Швеця, який, судячи з численних публікацій у ЗМІ, налагодив прибутковий бізнес, консультуючи чоловіків із питань безкарного викрадання дітей у колишніх дружин. Проте і цей напад вдалося відбити. Урешті-решт останній кричущий інцидент стався 14 серпня 2019 року, на Спас! На очах десятків сусідів та інших дітей біля дому на Олену з дитиною чоловік напав в оточенні дев’ятьох товаришів-"відморозків". Ігор повалив жінку з дитиною на асфальт, почав бити Олену, намагаючись вирвати з рук налякану до напівсмерті Софійку. А бойовики з його "силового супроводу" тим часом заливали сусідам, які намагалися зупинити насильство, очі сльозогінним газом. Поліція порушила кримінальну справу за дуже "смішною" в цьому випадку статтею "Нанесення легких тілесних ушкоджень", фактичне слідство так і не розпочиналося. Її чоловіка навіть не шукали. На численні запити Олена отримувала відписки, а нещодавно в прокуратурі порадили жінці не хвилюватися та висловили надію, що її колишній чоловік обов’язково зміниться на краще. Дійшла Олена і до омбудсмена, але, на жаль, її можливості також обмежені", — свідчить лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ".

За словами Ірини Суслової, нещодавно горе-батько знову з’явився в житті Олени та Софійки із рішенням суду про своє законне право на побачення з донькою. І все почалося знову: погрози та образи в бік Олени, нервові шоки від кожного такого побачення в Софії.

"Таким чином, життя жінки та її доньки у фільмі жахів продовжується. Останню надію Олена Степанова покладає на ухвалення закону про карну відповідальність за "батьківський кіднепінг", — підсумовує правозахисниця.

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