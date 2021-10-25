Ірина Суслова: В "Укрзалізниці" є гроші на зарплати по $6000 на день, а на нашу безпеку – немає

Ірина Суслова: В "Укрзалізниці" є гроші на зарплати по $6000 на день, а на нашу безпеку – немає

За її словами, випадки насильства проти жінок у поїздах «Укрзалізниці» стали масовим явищем, про що так часто пишуть у ЗМІ.

Виявляється, у поїздах «Укрзалізниці» стало їздити абсолютно безпечно! Спроби згвалтування жінок та п’яні бійки відразу припиняють, а частіше навіть попереджують спеціально навчені провідниці, потяги супроводжують працівники воєнізованої охорони УЗ, купе обладнанні тривожними кнопками, системами відеонагляду тощо. Принаймні про фактичну відсутність пияцтва та насильства в українських поїздах пишуть виконуючі обов’язки членів правління АТ «Укрзалізниця» О. Перцовський та І. Синяков у відповіді на запит народного депутата України Дмитра Лубінця.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує лідерка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ» Ірина Суслова. Щоправда, за її словами, випадки насильства проти жінок у поїздах «Укрзалізниці» стали масовим явищем, про що так часто пишуть у ЗМІ.

Вона пояснила, що Жіночий Рух «ЗА МАЙБУТНЄ» отримав відповідь від «Укрзалізниці» на запит народного депутата України Дмитра Лубінця. У державному акціонерному товаристві зазначили, що воєнізована охорона «Укрзалізниці» супроводжує аж десять пар поїздів, а тривожні кнопки з камерами відеонагляду є лише у нових купейних та спальних вагонах.

«Зі свого боку в «Укразалізниці» звітують про перемоги, мовляв, лише протягом серпня 2021 року провідникам за допомогою поліцейських вдалося зняти з поїздів або не допустити до поїздок аж 51 особу! Це, дійсно, вражає… А як же усі інші поїзди, що їздять щодня? В «Укрзалізниці» говорять, що грошей на забезпечення охорони пасажирів співробітниками поліції немає. Тобто ціна нашої безпеки у вагонах складає 20 млн грн на місяць. В «УЗ» вважають що це занадто забагато. Проте, на заробітні плати грошей членам наглядової ради та правління «УЗ» вистачає. Колишній голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак задекларував 625 тис грн місячної заробітної плати. На рік – це 7,5 млн грн. В той же час іноземні члени Наглядової Ради отримують майже по $6000 на день. Погодьтеся, що за таких зарплат іноземцям економити на безпеці українців якось не патріотично, не по-людські якось…» - зазначає лідерка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ».

Ірина Суслова проінформувала, що Жіночий Рух ініціює звернення до Національної поліції України щодо оприлюднення офіційної статистики правопорушень та злочинів, скоєних у вагонах поїздів «Укрзалізниці» протягом 2020-2021 років.

«Можливо ця інформація про масштаб проблеми спонукає правління «Укрзалізниці», окрім власних заробітних плат подумати й про безпеку людей, та знайти на це кошти?!» - резюмує Ірина Суслова.

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