Ірина Венедіктова перебуває з першим від 2002 року візитом Генпрокурора України до Мін’юсту США

Ірина Венедіктова перебуває з першим від 2002 року візитом Генпрокурора України до Мін’юсту США

США і Україна є учасниками двостороннього Договору про взаємну правову допомогу.

В межах робочої поїздки до США Ірина Венедіктова зустрілась із заступником Генерального прокурора США з питань відділу кримінальних справ Кеннетом А. Політом-молодшим та його заступником і радником з міжнародних справ Брюсом К. Шварцом.

Це перший візит українського Генерального прокурора до Міністерства юстиції Сполучених штатів Америки із 2002 року, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Представники Мін’юсту США відзначили високий рівень та тісну взаємодію між Міністерством юстиції США та Офісом Генерального прокурора. Сполучені Штати Америки та Україна є учасниками двостороннього Договору про взаємну правову допомогу, і обидві країни активно використовують його для проведення розслідувань та судового переслідування.

"Екстрадиційне співробітництво між нашими країнами розвивається досить динамічно – за останній рік ми видали до США стільки ж осіб, скільки за попередні 4 роки разом узяті. І я переконана, що ми й надалі діятимемо злагоджено та ефективно в рамках кримінальних проваджень", - зазначила Ірина Венедіктова.

Американські колеги також високо оцінили підтримку Офісу Генпрокурора та українських правоохоронних органів у міжнародних операціях у сфері протидії кіберзлочинності.

"Ми вже маємо історію спільних перемог із припинення діяльності хакерських угруповань та міжнародних шахрайських схем. Мова йде про масштабні операції правоохоронних органів, які мають глобальний вплив, як наприклад, цьогорічна міжнародна операція з викриття хакерської групи, що розповсюджувала шкідливе програмне забезпечення "Emotet", - розповіла Ірина Венедіктова.

Генпрокурор додала, що українська прокуратура відкрита до розвитку співпраці у сфері кібербезпеки, спільних проектів із захисту інтелектуальної власності, протидії екологічним злочинам та торгівлі людьми. Також Офіс Генпрокурора наразі працює з партнерами та експертами США над функціональним аналізом усіх рівнів прокуратури України та Концепцією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку.

Як повідомлялося, Венедіктова з керівництвом ЄС обговорила боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією та найшвидше обрання керівництва САП - теми зустрічей генпрокурорки Ірини Венедіктової з керівництвом Європейського Союзу в Брюсселі.