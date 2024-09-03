Ірина Верещук також подала у відставку з поста очільника Мінреінтеграції

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала у відставку.

Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

«Перезавантаження. Після майже трьох років в уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую президенту за довіру! Дякую премʼєру та членам уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові!», - написала Верещук.

Тим часом до ВР подали заяви про відставку міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

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