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Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді професорки Львівської політехніки

Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді професорки Львівської політехніки

Ірина Фаріон / Фото: УНІАН

Зі спецфонду університету їй виплатять 123 927 гривень зарплати "за період вимушеного прогулу".

Колишню нардепку та мовознавицю Ірину Фаріон поновили на посаді професорки кафедри української мови у Львівській політехніці.

Про це йдеться в наказі про поновлення, який опублікувала Фаріон у себе в Facebook.

В наказі зокрема сказано, що Ірині Фаріон зі спецфонду університету виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.

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"Шановне панство! Правда – то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду – це ядро життя. І ми з вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил – і перемогли", – написала вона.

Раніше поновити Фаріон на посаді постановив Львівський апеляційний суд.

Скандал з Іриною Фаріон: з чого все почалося

Нагадаємо, Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою. 

Також філологиня звернулася до президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова з вимогою "вжити заходів щодо хамської поведінки" командирів "Азову".

Крім того Фаріон опублікувала лист від студента з окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідному Криму. Після цього до Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

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