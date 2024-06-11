Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді професорки Львівської політехніки

Зі спецфонду університету їй виплатять 123 927 гривень зарплати "за період вимушеного прогулу".
Колишню нардепку та мовознавицю Ірину Фаріон поновили на посаді професорки кафедри української мови у Львівській політехніці.
Про це йдеться в наказі про поновлення, який опублікувала Фаріон у себе в Facebook.
В наказі зокрема сказано, що Ірині Фаріон зі спецфонду університету виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.
"Шановне панство! Правда – то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду – це ядро життя. І ми з вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил – і перемогли", – написала вона.
Раніше поновити Фаріон на посаді постановив Львівський апеляційний суд.
Скандал з Іриною Фаріон: з чого все почалося
Нагадаємо, Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.
Також філологиня звернулася до президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова з вимогою "вжити заходів щодо хамської поведінки" командирів "Азову".
Крім того Фаріон опублікувала лист від студента з окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідному Криму. Після цього до Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.
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