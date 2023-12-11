Ірландія планує суттєво зменшити виплати українцям: стали відомі подробиці

Ірландія планує скоротити пільги для українських біженців, щоб зменшити наплив людей до країни. Це питання 11 грудня розгляне уряд.

Про це пише видання The Irish Time.

Як зазначається, на сьогоднішній день заплановане засідання комітету Кабміну з питань України. На ньому урядовці планують обговорити пропозиції міністра з питань інтеграції Родеріка О'Гормана про скорочення виплат майбутнім українським біженцям та надання безкоштовного житла лише на 90 днів.

У повному складі це питання Кабмін планує обговорити у повному складі 12 грудня.

Виплати, які українці отримували, планується зменшити: зокрема, з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Ці гроші надають шукачам притулку з інших країн. Водночас українців, які будуть і надалі прибувати до країни, розміщуватимуться у державному житлі на 90 днів, потім їх рекомендують знайти своє.

Зміни не стосуватимуться 100 тисяч українських біженців в Ірландії, які вже отримали прихисток у країні, а лише тих, хто прибуде у майбутньому.

Нагадаємо, що біженці із України в Ірландії живуть у маєтку 19 століття.

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