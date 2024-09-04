Ірландія виділить Україні гроші на нелетальну військову підтримку: про який обсяг допомоги йдеться

Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами.

Цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити Україні ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 4 вересня.

Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування. Крім того, країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, зокрема ІТ-коаліції.

За словами президента України, Ірландія забезпечить постійну підготовку ЗСУ через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в нашій державі.

"Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС. Ірландія сприятиме притягненню РФ до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, та подальшому посиленню санкційного тиску на Росію", — пояснив Зеленський.

Ба більше, Ірландія продовжить докладати дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру та брати участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементів Формули, зокрема в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Загалом Україна уклала вже 26 двосторонніх угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні ще у липні 2024-го.

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