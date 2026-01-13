Ірпінь повністю знеструмлений: що відбувається у місті після масованої ракетної атаки

Блекаут

З 01:30 в Ірпінській громаді повністю відсутнє електропостачання. Причина — масована ракетно-дронова атака РФ по Україні в умовах сильних морозів.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

Деталі

За його словами, вже відбулася розмова з керівництвом ДТЕК, енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак деталі робіт не розголошують через повітряну тривогу, яка триває.

Відзначається, що в сьогоднішню ніч Росія завдала найпотужнішого балістичного удару 2026 року — по Україні було випущено понад 25 ракет.

«Звертаюся до всіх керівників критички: працюємо в посиленому режимі! ДСНС, водоканал, медицина та інші служби», — наголосив Маркушин.

Ключові завдання:

теплопостачання — усі міські котельні мають бути забезпечені генераторами, БКЗ уже четверту добу залишається без належного тепла.

координація служб — у міській раді мають терміново провести нараду та створити спеціальну комісію для реагування на кризу.

пункти Незламності — розгорнути місця обігріву в усіх районах Ірпеня.

Також із закликом допомогти мешканцям звернулися до місцевого бізнесу — за можливості надати людям тепло, можливість зарядити телефони та гарячі напої.

Попри складну ситуацію влада запевняє: громада продовжує працювати, а всі необхідні рішення ухвалюються безпосередньо на місці.

Ситуація в Коцюбинському

Частина селища Коцюбинське від ночі залишається без теплопостачання. Про це повідомив селищний голова Сергій Даніш.

За його словами, одна котельня не працює, інші — функціонують із перервами через необхідність відпочинку генераторів.

Як ми писали, Росія 12 січня знову атакувала ТЕС ДТЕК. Внаслідок удару суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

«Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, вночі 12 січня Росія запустила по Україні балістику та дрони.

У Мережі написали, що Ірпінь, Буча та Гостомель, що в Київській області, майже повністю знеструмлені після вибухів.

Також окупанти вдарили балістичними ракетами по енергетичних обʼєктах на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі.