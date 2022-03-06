Ірпінь відключили від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід

Ірпінь відключили від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід

Це стало наслідком протиправних дій РФ, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення.

Ірпінь відключили від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід. Як повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба, це сталося годину тому.

"Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення", - зазначив Кулеба.

У КОДА додали, якщо вам потрібна допомога або ви можете її надати, звертайтеся за номером:

+380 (44) 363 07 34

"Просимо максимального поширення номеру гарячої лінії. Оператори фіксують звернення та передають його для оперативного вирішення", - йдеться у повідомленні КОДА.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.