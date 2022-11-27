"Іржаві автомати та напіввійськовий одяг": через корупцію та провали на фронті в армії РФ почалися чистки офіцерів

В армії РФ шукають винних через провал в Україні.

В Росії відбуваються так звані "чистки офіцерів". Серед них знаходять "цапів-відбувайлів", на яких вішають провину за провали.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів ексголова Служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломуж.

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На його думку, чистки відбуваються через те, що РФ програє у війні і потрібно шукати тих, хто в цьому винен.

Оскільки президент Путін себе винним не вважає, то шукає винних у поганому забезпеченні армії боєприпасами, пальним, одягом, харчуванням та іншим.

За даними української розвідки та оперативних перехоплень, говорить Маломуж, навіть елітні російські морпіхи не мають зимової форми, боєприпасів, озброєння, пального тощо.

Все це вказує на велику корупцію всередині ЗС РФ. Путін про неї знав, але винуватця все одно треба шукати серед офіцерського складу.

"Багато військових пишуть Путіну, вже є колективні звернення бригад, цілих полків про те, що йде розкрадання, що в них немає ніякого забезпечення. Писав і комітет солдатських матерів про ці втрати. І Путін знову находить винних на низовому рівні бригад, батальйонів, округів і там, відповідно, йдуть розбірки", - заявив Маломуж.

Через це в ЗС РФ такий низький моральний дух.

"Військовий господарник не може діяти без наказу командування. Завжди командир контролює ситуація та отримує свою частину. І це вказує на той провал, який є в російській армії", - сказав ексголова СЗР України.

Нагадаємо, що РФ може вивести ЗС з України і відступити з Криму за умови істотних наступальних операцій ЗСУ і ефективної політичної підтримки країн-партнерів, зокрема і тиску третіх країн.

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