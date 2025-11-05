"Іскандер-М" став складнішою ціллю для Patriot: Ігнат пояснив чому

Іскандер. / © Associated Press

Ракета "Іскандер-М" може здійснювати незначні коливання під час заходу на ціль. Саме цей факт ускладнює роботу системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це розповів керівник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі “РБК.Україна”.

Ігнат пояснив, що Patriot збиває балістику в автоматичному режимі. Тому цій системі складніше точно вирахувати момент перехоплення ракети, яка маневрує під час польоту.

"Втім, Patriot продовжує працювати, і результати збиття як “Іскандерів”, так і “Кинжалів” є", - наголосив представник ПС.

За його словами, агресорка Росія суттєво збільшила кількість пусків “Іскандерів-М”, порівняно з попередніми роками. Росіяни почали застосовувати ці ракети частіше і більше, з різних напрямків, у поєднанні з іншими засобами - БпЛА, крилатими ракетами.

"Своєю чергою, це теж ускладнює їхнє збиття. Пропорція застосування балістичних ракет до крилатих зросла порівняно з попередніми роками. Плюс, одна батарея Patriot під час атаки "дивиться" в певному напрямку – вона не може бачити і вражати ворожі цілі на 360 градусів", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомили, що Росія удосконалила КАБи, виготовляючи новий тип керованих модульних планувальних бомб. Тепер вони оснащені турбореактивним двигуном. Це значно збільшило радіус дії таких боєприпасів до 200 кілометрів.

