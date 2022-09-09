"Іскандери", "Калібри" та "С-300": експерт розповів, на скільки років Росії вистачить ракет

Через застарілість ракети до систем С-300 потрібно виводити з бойового складу, але замість утилізації Росія стріляє ними по Україні.

Через дефіцит Росія рідше стріляє "Іскандерами", а також береже ракети типу "Калібр". А ось старих ракет до систем С-300 РФ вистачить ще щонайменше на три роки для ударів по території України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у подкасті "Української правди" "(не)Безпечна країна".

"У них дефіцит "Іскандерів", у них залишилося менше 200 – це реальність. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально в серпні, коли вони закидали в район Києва, з території Білорусі", - розповів він.

Скібіцький каже, що найчастіше по Україні окупанти запускають старі ракети до систем С-300, які потрібно утилізувати.

"Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували: С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні вже понад 30 років, а більшість з них років 35-40. Це насправді ракета, яку потрібно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх близько 7 тисяч. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони їх використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", - вважає він.

За його словами, росіяни могли виробляти в рік 150-180 ракет типу "Калібр". "І той запас, який у них є, вони вже зберігають, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва", – пояснив Скібіцький.

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