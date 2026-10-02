Росіяни модернізували «Іскандери» / © Associated Press

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Росіяни, ймовірно, модернізували балістичні ракети «Іскандер», оснастивши їх оновленими засобами обману протиповітряної оборони. Оновлена технологія дає змогу випускати у повітря спеціальні хибні цілі під час польоту ракети.

Про це в етері «Київ24» зазначив головний редактор порталу «Мілітарний» Михайло Люксіков.

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Росіяни, ймовірно, модернізували ракети «Іскандер»

Завдяки хибним цілям радіолокаційні станції української ППО замість однієї реальної цілі фіксують на екранах одразу декілька повітряних об’єктів. Це суттєво ускладнює розпізнавання та перехоплення ракет.

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Схоже рішення ворог застосовував і раніше, однак згодом призупинив його використання. Наразі ж окупанти, ймовірно, усунули недоліки та знову повернулися до цієї практики.

«Ракета „Іскандер“ була від початку обладнана для відстрілу фальшивих цілей. В процесі застосування по Україні неодноразово фіксувалися фальшиві цілі. За обідком ракетного двигуна можна було бачити відповідні місця для відстрілу. Потім росіяни модернізували, відмовилися від подібних пасток», — каже Люксіков.

У випадку, якщо росіяни знову застосовують хибні цілі в ракетах «Іскандер» під час атак, це може означати, що вони допрацювали свою ідею та повернули її до застосування.

За словами експерта, росіяни добиваються максимального ефекту ураження.

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Росія сформувала запас 10 тисяч «Шахедів»

Нагадаємо, Росія сформувала суттєві запаси базових поршневих дронів «Шахед», обсяги виробництва яких досягли близько 2000 одиниць на місяць. За даними джерел у Силах оборони, станом на минулий тиждень на ворожих складах могло перебувати орієнтовно 10 тисяч таких БпЛА.

Збільшити випуск вдалося через згортання збірки реактивної версії «Герань-3» та переспрямування деталей. Збільшення запасів стримується через дефіцит китайських турбореактивних моторів, власне виробництво яких РФ тільки збирається налагодити.

Під час атак ворог комбінує реактивні та класичні дрони, випускаючи їх невеликими хвилями по кілька одиниць поспіль. Така тактика розтягує повітряну загрозу на багато годин і виснажує українську ППО.

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