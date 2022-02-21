Іскри з-під машини: на Буковині зафільмували на трасі легковик з вогняним колесом

Водій ледь не увігнався в дерево.
Легковик із вогняним колесом проїхався трасою на Буковині.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 лютого.
Водію сигналили зустрічні кермувальники, але той не реагував. Авто нахилило вбік. Потім машину занесло на узбіччя і шофер ледь не увігнався в дерево.
Кадри розлетілися соцмережами. Користувачі обурені. Мовляв, чоловік такою поїздкою пошкодив кілька кілометрів дороги. Автор відео повідомляє: цього водія вже начебто неодноразово штрафували за порушення правил дорожнього руху.
Як повідомлялося, на Закарпатті легковик на шаленій швидкості проламав стіну й опинився в кімнаті. У цей час у хаті була родина з двома дітьми, машина зупинилася за пів метра від їхніх ліжок.
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