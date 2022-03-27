Існує ціла низка факторів, чому війна в Україні може затягнутись — політолог

Існує ціла низка факторів, чому війна в Україні може затягнутись — політолог

Наразі необхідно готуватися до відбиття нових атак російської армії.

Путін не заспокоїться — після перших невдач він не піде просто так з України.

Про це повідомив директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в матеріалі для НВ.

За його словами, судячи з останніх рішень саміту НАТО, пряма російська загроза країнам-членам Альянсу сприймається як довгострокова. Тому Альянсу слід подбати про своє оборонне озброєння.

"Північноатлантичний Альянс має терміново відновити себе як реальну оборонну структуру. Це передбачає термінове збільшення військових витрат країн-членів НАТО. Фактично йдеться про нарощування виробництва озброєння та зміцнення оборонного потенціалу НАТО", — написав Фесенко.

За словами політолога, є ціла низка факторів, які свідчать про можливість затягування війни Росії в Україні. Насамперед, Путін не піде просто так з України після перших невдач, тому треба готуватися до відбиття нових атак російської армії

"Для цього треба забезпечити поповнення потреб Збройних сил України у зброї та боєприпасах. І має йтися не лише про передання Україні старих, ще радянських озброєнь, або надлишків озброєння в окремих західних країнах. Потрібна довгострокова програма постачання Збройних сил України. Це є обов’язковою умовою нашої майбутньої перемоги", — наголосив Фесенко.

Він переконаний, що необхідно розробити програму на кшталт ленд-лізу, яку використовували Сполучені Штати для підтримки Великобританії та Радянського Союзу у війні проти фашистської Німеччини.

"Цю ідею вже неодноразово висловлювали, і її вже потрібно практично опрацьовувати. Така програма дозволить поставити допомогу Україні на системну, сплановану та стратегічну основу, забезпечуючи її потреби на перспективу, а не лише у поточному режимі та лише з частковим покриттям наявних потреб", — пояснив Фесенко.

Нагадаємо, в адміністрації президента США та в експертних колах наразі не мають чіткого бачення, .скільки може тривати війна в Україні.

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