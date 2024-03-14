"Є лише два варіанти": очільник ЦРУ зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Головний розвідник Сполучених Штатів Америки, очільник ЦРУ Вільям Бернс зробив гучну заяву щодо війни в Україні. На його думку, існує лише два варіанти продовження війни.

Який прогноз для України дав очільник ЦРУ, чим може скористатися Росія та чи справді Путін вже хоче йти на “переговори” - в ексклюзиві TSN.ua.

Гучна заява директора ЦРУ

“Без додаткової допомоги ви побачите ще більше Авдіївок”. З такою гучною заявою Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс звернувся до американців під час відкритого слухання звіту розвідки в Конгресі. Очільник ЦРУ дав чіткий і зрозумілий прогноз. На думку американської розвідки, наразі війна може розвиватися лише за двома сценаріями. Один з них може бути для України плачевним.

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"Що мене хвилює 2024 року, це що без додаткової допомоги ви побачите ще більше Авдіївок, що Україна втратить більше територій, попри свою відвагу та наполегливість. І з часом - значні території", - йдеться у повідомленні.

Не все втрачено

Але не все втрачено, вважає Бернс. Навпаки, Україна наразі перебуває на роздоріжжі. Вчасна допомога змінить ситуацію на полі бою та закріпить стратегічну перевагу України на полі бою. А це, в свою чергу, дозволить ЗСУ не тільки втримати фронт, а й відновити наступ уже у 2025-му.

"Ми перебуваємо на дуже важливому роздоріжжі для України з точки зору європейської безпеки та довгострокових інтересів Америки у всьому світі. Я вважаю, що на одному шляху з додатковою допомогою, схваленою Конгресом, лежить дуже реальна можливість закріпити стратегічний успіх для України та стратегічну поразку для Росії Володимира Путіна", - каже директор ЦРУ.

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Зазначається, що з додатковою допомогою Україна зможе утримувати свій фронт протягом цього року та на початку 2025-го. Україна зможе підвищувати ціну, яку платить Росія, не лише завдяки ударам в Криму, але й по російському Чорноморському флоту, продовжуючи успіх, який призвів до того, що за 6 останніх місяців було потоплено 15 російських кораблів. Іншими словами, якщо буде допомога, то до кінця цього року, початку 2025-го, Україна зможе відновити наступальну ініціативу, а також зможе вести переговори з позиції більшої сили.

Путін знову проговорився

Назвав Бернс і як поводитиметься Путін - і це дуже цікаве спостереження. В американській розвідці прогнозують, що як тільки Кремлю ставатиме складніше на полі бою, там все частіше махатимуть ядерним кийком. І, вуаля, 13 березня у своєму “передвиборчому” інтерв’ю російському відбитому пропагандисту Кисельову Путін саме “побрязкав” ядеркою.

Ну і по класиці, неодмінно покашлюючи в такт ударів по паркету своїми каблучищами, Путін відразу згадав про мирні перемовини, але за певних умов.

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“Українцям не бракує мужності та стійкості, їм бракує боєприпасів”. Саме такий висновок, за його ж словами, зробив Бернс, нещодавно побувавши в Україні і оцінивши ситуацію, як-то кажуть, на землі. По-перше, боятися погроз Путіна не варто, каже Бернс, бо вони аж надто перебільшені. По-друге, отримавши перевагу, Україна, врешті-решт, змусить Путіна піти на перемовини і раз і назавжди зруйнує його плани підкорити Україну, забрати її суверенітет на незалежність, переконаний Бернс.

І в той час, поки Україна відновлюватиметься від війни як частина Заходу, Путін продовжуватиме жити під санкціями, які душитимуть Росію. Проте зараз кремлівський диктатор на перемовини не піде.

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"За нашою оцінкою, Росія не має серйозних намірів вести переговори сьогодні. Можливо, вони зацікавлені у видимості переговорів, але не в переговорах у сенсі компромісу. Отже, якщо ви подивитесь на перспективу переговорів у майбутньому, то для України перш за все важливо, за нашої підтримки, розвіяти ілюзії російського керівництва. Іншими словами, підірвати впевненість Путіна у тому, що час на його боці. Продемонструвати, що ця війна має довгострокові наслідки і для Росії", - сказав Бернс.

Вони вже зазнали величезних втрат. Їх втрати в чотири рази більші, ніж зазнав Радянський союз за десятиріччя війни в Афганістані. Знищено приблизно дві третини танків, які вони мали до війни. Також довготермінові економічні наслідки, які швидко перетворюють Росію на економічного васала Китаю. 31 січня у культовому американському журналі Foreign Affairs, який можна назвати дзеркалом зовнішньої політики США.

Бернс написав, що 2024 рік буде складним для України і без західної допомоги їй не обійтися. Проте не допомогти Україні зараз - буде для США рівноцінно “забитому голу у власні ворота”, утім історичного масштабу. Тим часом у Конгресі назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні. За словами лідера демократичної меншості у Палаті представників США Хакіма Джеффріса, у парламентарів є тиждень, бо потім у Конгресу - чергові “канікули”, депутати поїдуть працювати на свої округи.

"Час тікає, і ми маємо довести двопартійний законопроєкт національної безпеки до кінця перед тим, як ми покинемо місто в наступну п'ятницю, 22 березня. Було б безвідповідально вчинити інакше", - розповів лідер демократичної партії конгресу США Хакім Джеффріс.

Без допомоги Америки для ЗСУ назріває нова небезпека. Росія може прорвати фронт. Про це у своєму свіжому звіті за 14 березня попереджають аналітики Інституту вивчення війни. Росія наразі має ініціативу на всіх ключових напрямках фронту і постійно атакує, сковуючи більшість Сил оборони на окремих скрутних ділянках. Це підвищує ризик раптового прориву на менш захищених місцях.

Аналіз ISW

Фахівці інституту попередили, що російські війська зможуть скористатися цим для раптового і несподіваного просування вперед. Прорив може трапитися при умові, якщо поставки зброї українським військовим і надалі скорочуватимуться.

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ISW зауважив, те, що Росія зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій, збільшує ризики такого розвитку подій, дозволяючи російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці лінії фронту. Українські військові, ймовірно, намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів і визначають пріоритетні ділянки на фронті.

Але, на думку військових аналітиків, це приховує ризики для українських сил. 12 березня мережу сколихнуло інтерв’ю німецького видання Der Spiegel з неназваними українськими командирами, які привідкрили сумну правду з фронту. Наразі майже всім підрозділам сил оборони бракує боєприпасів.

Журналісти додають, шо українські бійці досі тримають лінію фронту нібито лиш тому, що росіяни не “атакують на повну”. 13 березня особисто вирішити ситуацію на фронті відправився головнокомандувач ЗСУ Сирський. А правда така, що навaіть Сирський не виключає, що росіяни можуть прорватись, утім поки ситуація під контролем ЗСУ.

В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине. Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась. Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів.

За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем.

Нагадаю, що президент Володимир Зеленський попередив українців, що рашисти планують новий широкомасштабний наступ, який можуть розпочати уже в травні-червні 2024 року.

Нагадаємо, зенітні ракетні підрозділи, зокрема і Patriot, продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.

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