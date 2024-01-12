Існує лише дві загрози: Галущенко розповів про реальний стан енергосистеми України

Складні погодні умови вже створювали деякі проблеми цієї зими.
Українська енергосистема за пів зими показала свою стійкість. Критично вплинути на неї можуть лише два фактори — це стихійні лиха та масована атака РФ.
Детальніше про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
“Ми витримуємо, ми проходимо. І давайте говорити, що пів зими вже пройдено і насправді система показала свою стійкість. Єдине, що я знову повторюю, те, що може критично вплинути на систему — це стихійні лиха… На жаль, у нас були складні погодні умови в певних регіонах і дійсно були пориви, які впливали на електропостачання”, — зазначив міністр енергетики.
Читайте провідні новини дня:
- Померли в різний час: подробиці смерті ексзаступниці генпрокурора та її доньки
- Жорстка мобілізація в Одесі: ухилянти розробили правила безпечного пересування містом
- Мобілізація і повістки через смартфон: чи зобов'язаний громадянин мати ґаджети, Інтернет та імейл
Також він назвав другу загрозу — це масовані атаки: “Навіть не сам факт масованої атаки на енергосистему, а той факт, наскільки вона вплине критично на систему”.
Раніше в “Укренерго” сказали, чи готова енергосистема України до масованих ударів РФ.
Читайте також: