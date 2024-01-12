Існує лише дві загрози: Галущенко розповів про реальний стан енергосистеми України

Українська енергосистема за пів зими показала свою стійкість. Критично вплинути на неї можуть лише два фактори — це стихійні лиха та масована атака РФ.

Детальніше про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

“Ми витримуємо, ми проходимо. І давайте говорити, що пів зими вже пройдено і насправді система показала свою стійкість. Єдине, що я знову повторюю, те, що може критично вплинути на систему — це стихійні лиха… На жаль, у нас були складні погодні умови в певних регіонах і дійсно були пориви, які впливали на електропостачання”, — зазначив міністр енергетики.

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Також він назвав другу загрозу — це масовані атаки: “Навіть не сам факт масованої атаки на енергосистему, а той факт, наскільки вона вплине критично на систему”.

Раніше в “Укренерго” сказали, чи готова енергосистема України до масованих ударів РФ.

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