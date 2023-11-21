Існує три види загрози: експерт пояснив, які завдання виконуватимуть різні рівні захисту енергооб'єктів України

На зустрічі із представниками посольств США та Великої Британії Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив про те, що Україна готує трирівневий захист своїх енергетичних об'єктів на випадок повторення російських повітряних ударів. Однак подробиці про перелік захищених об'єктів є таємними.

Про це розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський у коментарі "24 каналу". Він зазначив, що споруджуючи три рівні захисту для критичної інфраструктури, Україна намагається краще підготуватися до опалювального сезону.

У чому полягає трирівневий захист

Перший рівень загрози, якому готується протидіяти агентство відновлення та розвитку інфраструктури – це уламки, що можуть пошкодити вузли енерготехнічного обладнання.

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Другий рівень полягає у захисті від безпосередньо механічного проникнення снаряду або носія вибухівки.

І нарешті третій рівень захисту має на меті амортизувати вибухову хвилю від російського удару.

"Саме тому і йдеться про три рівні захисту. Тобто, є три цілі або завдання, які так чи інакше виконують ці рівні захисту. Я вірю в те, що така робота проводиться й Україна робить усе можливе й неможливе, щоб підготуватися до чергового опалювального сезону під час повномасштабного вторгнення Росії", – зазначив аналітик.

Нагадаємо, першим рівнем захисту Агентство відновлення захищає 90 об'єктів у 21 області, другим – 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях і третім – 22 підстанції у 14 областях.

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