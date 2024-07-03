Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження та балістики - Повітряні Сили ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - попереджують українські військові.

Повітряна тривога через це оголошена у значній кількості областей на сході та півдні країни.

Також є "загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога".

Також читайте Киян попередили про небезпечно забруднене повітря: чому надвір краще не виходити

Нагадаємо, 21 червня, за попередніми даними, росіяни скинули на селище Липці в Харківській області надпотужну бомбу ФАБ-3000 M54.

Пізніше окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.

Понад 800 керованих авіабомб за тиждент: Зеленський показав наслідки бомбардувань РФ

Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, як та чим можна убезпечити прифронтові міста від таких бомб.

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.