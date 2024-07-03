Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження та балістики - Повітряні Сили ЗСУ

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - попереджують українські військові.
Повітряна тривога через це оголошена у значній кількості областей на сході та півдні країни.
Також є "загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога".
Нагадаємо, 21 червня, за попередніми даними, росіяни скинули на селище Липці в Харківській області надпотужну бомбу ФАБ-3000 M54.
Пізніше окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.
Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, як та чим можна убезпечити прифронтові міста від таких бомб.
Читайте також провідні новини дня:
- Репетиція масованого ракетного удару по Києву: експерт назвав можливий сценарій найближчого часу
- А мама – мільйонерка: звідки у топпосадовця Бюро економічної безпеки гроші на розкішне життя
- Чи нападає маніяк під Києвом?: на вбитій жінці виявили 21 ножове поранення