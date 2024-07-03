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Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження та балістики - Повітряні Сили ЗСУ

Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження та балістики - Повітряні Сили ЗСУ

Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - попереджують українські військові. 

Повітряна тривога через це оголошена у значній кількості областей на сході та півдні країни. 

Також є "загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога". 

Нагадаємо, 21 червня, за попередніми даними, росіяни скинули на селище Липці в Харківській області надпотужну бомбу ФАБ-3000 M54

Пізніше окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.

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