Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога - українські військові

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що спостерігається активність ворожої авіації на південно-східному напрямку.

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