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Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога - українські військові

Україною шириться повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога шириться Україною.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що спостерігається активність ворожої авіації на південно-східному напрямку

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