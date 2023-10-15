Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога - українські військові

Повітряна тривога шириться Україною.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в автономній республіці Крим.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що спостерігається активність ворожої авіації на південно-східному напрямку.
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