Іспанський лоукостер відкриє прямі рейси з Києва до Парижа: коли почне літати та яка буде вартість квитка

Іспанський лоукостер відкриє прямі рейси з Києва до Парижа: коли почне літати та яка буде вартість квитка

Авіакомпанія буде літати між столицями два рази в тиждень.

Іспанський лоукостер Vueling від 5 грудня відкриє прямі рейси з Києва до Парижа з квитками від 30 євро в одну сторону.

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Як повідомляє Аvianews, у грудні вильоти будуть виконуватися в різні дні, від січня - по вівторках і неділях.

Зазначається, що Vueling буде використовувати аеропорт Бориспіль в Києві і Орлі в Парижі. Орлі найближче розташований до центру французької столиці - це міський аеропорт, його можна порівняти з Жулянами в Києві.

Розклад рейсів Vueling Париж-Київ-Париж буде таким:

Париж 6:55 - Київ 11:05, вівторок, неділя

Київ 12:10 - Париж 14:35, вівторок, неділя

Як пише Аvianews, запуск рейсу Київ-Париж лоукостером Vueling став можливий після того, як Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіапростір. В рамках першого етапу імплементації договору авіакомпанії ЄС і України зможуть літати по будь-яких маршрутах між країнами необмежену кількість разів.

Нагадаємо, 12 жовтня на саміті Україна-ЄС у Києві нарешті була підписана довгоочікувана угода про "відкрите небо" з Євросоюзом, що дасть поштовх до появи нових авіамаршрутів та здешевшання квитків.

Україна та Євросоюз підписали угоду про єдиний авіапростір

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