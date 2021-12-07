Іспанський лоукостер Vueling Airlines починає літати в Україну: куди і звідки курсуватиме

Vueling літатиме до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" з паризького аеропорту Орлі.
Іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines від 7 грудня розпочав регулярні пасажирські рейси між Парижем та Києвом. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі.
Про це повідомила пресслужба міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Як зазначається, відтепер до аеропорту "Бориспіль" здійснюють перевезення 38 авіакомпаній за 118 напрямками.
"Початок співпраці з Vueling дуже важливий для нас, адже ще один європейський лоукост підтвердив свою цікавість до України. Бажаємо авіакомпанії задоволених клієнтів, безпечних польотів та нових маршрутів", — привітав екіпаж авіакомпанії Олексій Дубревський, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Він також підкреслив, що початок співпраці свідчить про швидке відновлення пасажирських перевезень, а також про те, що наша стратегія стосовно залучення нових перевізників та розширення мережі працює і приносить певні результати.
Як йдеться у повідомленні, компанія Vueling літатиме до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" з паризького аеропорту Орлі. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі.
Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи Ryanair анонсував запуск двох нових маршрутів із київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольм та на грецький острів Керкіра (Корфу).