Іспанський лоукостер Vueling Airlines починає літати в Україну: куди і звідки курсуватиме

Іспанський лоукостер Vueling Airlines починає літати в Україну: куди і звідки курсуватиме

Vueling літатиме до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" з паризького аеропорту Орлі.

Іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines від 7 грудня розпочав регулярні пасажирські рейси між Парижем та Києвом. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі.

Про це повідомила пресслужба міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Як зазначається, відтепер до аеропорту "Бориспіль" здійснюють перевезення 38 авіакомпаній за 118 напрямками.

"Початок співпраці з Vueling дуже важливий для нас, адже ще один європейський лоукост підтвердив свою цікавість до України. Бажаємо авіакомпанії задоволених клієнтів, безпечних польотів та нових маршрутів", — привітав екіпаж авіакомпанії Олексій Дубревський, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Він також підкреслив, що початок співпраці свідчить про швидке відновлення пасажирських перевезень, а також про те, що наша стратегія стосовно залучення нових перевізників та розширення мережі працює і приносить певні результати.

Як йдеться у повідомленні, компанія Vueling літатиме до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" з паризького аеропорту Орлі. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи Ryanair анонсував запуск двох нових маршрутів із київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольм та на грецький острів Керкіра (Корфу).

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