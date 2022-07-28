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Українське громадянство для іноземців: Шмигаль розповів, які іспити потрібно буде скласти

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Українське громадянство для іноземців: Шмигаль розповів, які іспити потрібно буде скласти

Фото: pixabay.com

Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України.

Щоб стати громадянином України, потрібно здати іспити на знання історії України, української мови та Конституції. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що громадянство України — це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою до основоположних засад нашої країни.

"Після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови. Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання", - повідомив прем'єр-міністр України.

Раніше Володимир Зеленський дав доручення уряду розробити проєкт закону про проходження іспиту на отримання українського громадянства.

Нагадаємо, Зеленський привітав українців з Днем Державності.

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