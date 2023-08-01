Іспит для отримання водійського посвідчення проходитиме за новими правилами: подробиці

Від 1 серпня у силу вступають зміни правил щодо проходження іспиту для отримання прав водія.

В Україні від 1 серпня 2023 року скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Відтепер після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;

необмежену кількість спроб впродовж двох років з дня видавання свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Також повідомляється, що інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.

"Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила майбутнім водіям вчити теорію самостійно без автошколи.

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