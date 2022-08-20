"Нахабний" безпілотник приземлився просто на штаб флоту в Севастополі - в окупантів паніка

Протягом останніх кількох днів в анексованому Кремлем Криму не припиняється "бавовна".

У суботу, 20 серпня, з'явилася інформація, що у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі прилетів безпілотник.

Про це заявив "губернатор" міста Михайло Развожаєв, а також кримські Telegram-канали.

За його словами, безпілотник збити не вдалося, хоча над бухтою "працювали стрілецькою зброєю".

Фото: Фото з відкритих джерел

"На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Йшов низько. Жертв немає", - повідомив "губернатор".

Зазначається, що штаб Чорноморського Флоту РФ оточила поліція. "Влада" Криму просить жителів міста не виходити з будинків.

Як повідомлялося, "бавовняний" сезон триває в Криму. Лише ввечері, 19 серпня, на заході та півдні тимчасово окупованого півострова російські туристи та місцеві знову чули серію гучних звуків. Зокема, гучні звуки розривали в Севастополі, де місцеві говорили про ППО. Спалахи в небі також були зафіксовані і біля курортної Євпаторії над селом Заозерне.

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