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"Нахабний" безпілотник приземлився просто на штаб флоту в Севастополі - в окупантів паніка

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"Нахабний" безпілотник приземлився просто на штаб флоту в Севастополі - в окупантів паніка

Фото: ТСН.ua

Протягом останніх кількох днів в анексованому Кремлем Криму не припиняється "бавовна".

У суботу, 20 серпня, з'явилася інформація, що у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі прилетів безпілотник.

Про це заявив "губернатор" міста Михайло Развожаєв, а також кримські Telegram-канали.

За його словами, безпілотник збити не вдалося, хоча над бухтою "працювали стрілецькою зброєю".

© Фото з відкритих джерел
Фото: Фото з відкритих джерел

"На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Йшов низько. Жертв немає", - повідомив "губернатор".

Зазначається, що штаб Чорноморського Флоту РФ оточила поліція. "Влада" Криму просить жителів міста не виходити з будинків.

Як повідомлялося, "бавовняний" сезон триває в Криму. Лише ввечері, 19 серпня, на заході та півдні тимчасово окупованого півострова російські туристи та місцеві знову чули серію гучних звуків. Зокема, гучні звуки розривали в Севастополі, де місцеві говорили про ППО. Спалахи в небі також були зафіксовані і біля курортної Євпаторії над селом Заозерне.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3130
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