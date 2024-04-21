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Істерика у Москві, Блінкен летить до Китаю говорити про РФ: головні новини ночі 21 квітня 2024 року

Істерика у Москві, Блінкен летить до Китаю говорити про РФ: головні новини ночі 21 квітня 2024 року

У РФ істерично відреагували на допомогу Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Блінкен відвідає Китай, де обговорить підтримку РФ Пекіном - CNN Читати далі –>
  • США можуть направити до України додаткових військових радників - Politico Читати далі –>
  • Шмигаль розповів, куди піде допомога від США Читати далі –>
  • Під час рейду ЦАХАЛ на Західному Березі було вбито 14 працівників гуманітарної організації — ЗМІ Читати далі –>
  • У Росії істерика через успішне голосування у Конгресі за допомогу Україні Читати далі –>

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