Істерика у Москві, Блінкен летить до Китаю говорити про РФ: головні новини ночі 21 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Блінкен відвідає Китай, де обговорить підтримку РФ Пекіном - CNN Читати далі –>
- США можуть направити до України додаткових військових радників - Politico Читати далі –>
- Шмигаль розповів, куди піде допомога від США Читати далі –>
- Під час рейду ЦАХАЛ на Західному Березі було вбито 14 працівників гуманітарної організації — ЗМІ Читати далі –>
- У Росії істерика через успішне голосування у Конгресі за допомогу Україні Читати далі –>
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