"Істерика Путіна": експерт пояснив масовані атаки РФ по Україні

Росія атакує Україну через провал березневого наступу.

Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Масована атака РФ по Україні має на меті виснаження системи ППО та є реакцією на відсутність успіхів росіян на фронті.

Таку думку висловив військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ та аналітик Олександр Мусієнко для «Ми Україна».

На думку експерта, ворог використовує конфлікт США та Ізраїлю з Іраном. Росія розраховує, що через це в України виникне нестача ракет для систем ППО. Водночас Мусієнко пов’язує посилення терору з провалом російського наступу, що триває з березня.

Він зауважив, що попри тиск та збільшення штурмів, ворогу не вдалося прорвати оборону, а на Олександрівському напрямку ЗСУ навіть повернули раніше окуповані території.

«Але разом з тим є причини, які я називаю істерикою Путіна. Росія почала свій наступ з березня. Можна вже сказати, що в березні їхні зусилля провалюються. Це констатує і головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський, президент Зеленський. Ми це бачимо по фронту», — зазначив Мусієнко.

Аналітик додав, що нинішня активність ворога у повітрі є спробою компенсувати відсутність очікуваних результатів на землі.

Масована атака на Україну 24 березня — останні новини

Нагадаємо, 24 березня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

Через атаку по центру Івано-Франківська пошкоджено 10 житлових будівель. Відомо про загибель військового з його неповнолітньою донькою.

Також у Львові 24 березня лунали вибухи під час атаки ворожих дронів. У місті працювала протиповітряна оборона.

У Вінниці пролунала серія вибухів у вівторок, 24 березня. Вдень звуки вибухів чули в різних районах міста.

Згодом Юрій Ігнат повідомив, що Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на територію України. Лише у денний час зафіксували проліт понад 400 ударних безпілотників, є підтверджені влучання.

