Історична назва не “до смаку”: чому мешканці села на Хмельниччині виступили проти перейменування

Назва села мала б повернутися до історичної, але мешканці виступили проти.

На Хмельниччині мешканці села Червоне Шепетівського району обрали нову назву населеного пункту, відмовившись від історичної — Свинне.

Про це йдеться на сайті міста Шепетівка.

Український інститут національної пам’яті (УІНП) склав перелік з 1400 міст та сіл, які потрібно перейменувати, щоб їхні назви відповідали закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії”.

До переліку ввійшло і село Червоне в Полонській громаді Шепетівського району, назва якого за визначенням УІНП є ідеологічною, пов’язаною з символікою радянської влади та комуністичної партії.

Мешканці Червоного виступили за збереження назви зі зміною радянської концепції на патріотичну. Однак після консультації з представником Українського інституту національної пам’яті, з’ясувалося, що така заміна неможлива, оскільки не відповідає закону.

Назва села мала б повернутися до історичної — Свинне (перша згадка у 1611 р.), проте на попередніх громадських слуханнях мешканці обрали іншу — Андріївка.

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