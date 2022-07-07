Історична подія: Литва відправила до України Bayraktar, на який зібрали кошти небайдужі громадяни

З Литви до України вирушив БпЛА Bayraktar, на який збирали кошти небайдужі громадяни.

"Подарунок" і озброєння до нього вже вирушили в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Литовська армія опублікувала фотозвіт про те, як презентований їм компанією Baykar безпілотник Bayraktar та озброєння до нього завантажили у літак, який вирушив до України.

facebook.com/arvydas.anusauskas

"Тепер будемо чекати новин з України. І не забуваймо, що йде справжня війна із людськими жертвами. Частина військової техніки втрачається під час виконання бойових завдань. Наша мета - допомогти Україні - виконана", - написав міністр оборони.

Нагадаємо, Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволила купити для України Bayraktar. Раніше гроші для придбання безпілотників назбирав литовський телеведучий Андрюс Тапінас.

У Польщі вирішили взяти приклад із литовців, які раніше зібрали 5 млн євро на "Байрактар" для ЗСУ, і також розпочали збирати кошти на безпілотник.

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