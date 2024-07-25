Історична правда: у Польщі суд ухвалив несподіване рішення щодо масових репресій українців

Окружний суд у Варшаві скасував рішення польського Інститут нацпам'яті щодо операції "Вісла" - масового терору проти українців у Польщі. Суд призначив нове розслідування.

Про це пише польське видання Onet.

Що відомо про скандальне рішення у Польщі

За даними польських журналістів, рішення Інституту національної пам'яті у листопаді 2023 року викликало бурю.

Прокурор ІНП вирішив припинити розслідування операції "Вісла", дійшовши висновку, що вона не була злочином проти людяності або комуністичним злочином. Він не виявив, що комуністична влада перевищила свої повноваження, і вказав, що не було жодних дій на шкоду суспільному чи приватному благу.

Що відомо про операцію "Вісла" у Польщі

Хоча 1947 року, за польськими даними, понад 140 тисяч українців було виселено, частину потерпілих вбили та катували.

Офіційним обґрунтуванням була "необхідність боротьби з озброєними загонами українських націоналістів з Української повстанської армії (УПА) та позбавлення їх підтримки серед цивільного населення".

На територіях, охоплених депортацією, цілі села були покинуті, а депортовані українці були розпорошені по всій північній і західній Польщі без можливості змінити місце проживання. Деякі з них, запідозрені у співпраці з Українською повстанською армією, були ув'язнені в таборі в Явожно, де піддавалися жорстоким допитам і тортурам.

Інфографіка про масштаби акції "Вісла" / Фото: ТСН.ua

У Польщі раніше заявили, що терор проти українців був "превентивним та захисним".

Прокуратура ІНП зайнялася цією справою після повідомлення про неї об'єднань українців і лемків у Польщі. У листопаді 2023 року вона дійшла висновку, що депортації були "превентивними та захисними, а не репресивними" і "спрямованими на забезпечення безпеки громадян". За словами прокурора інституту, "при переселеннях не використовувався критерій національності" - хоча висновки істориків, які досліджують цю тему, свідчать про протилежне.

Злочин польського комуністичного режиму проти українців у Польщі / Фото: Український інститут національної пам’яті

Рішення Інституту нацпам'яті скасував суд у Варшаві

Рішення прокуратури викликало обурення українських та лемківських організацій у Польщі, які звернулися до суду. 17 липня Окружний суд у Варшаві скасував листопадове рішення ІПН і призначив нове розслідування.

Суд дорікає слідчим ІНП, що вони вибірково цитують історичні джерела, повністю оминаючи приклади вбивств, скоєних підрозділами Війська польського, а також подають історичну канву польсько-українських відносин, здійснюючи "своєрідну маніпуляцію".

"У розпорядженні [прокуратури ІНП] проштовхується теза про те, що переселення населення мало на меті захистити його від українського підпілля. Це повністю суперечить тому факту, що не було наміру евакуювати суто польське населення, яке з цієї причини ще більше піддавалося нападам українського підпілля і випадковим жертвам. При читанні тексту рішення складається безпомилкове враження, що була зроблена спроба виправдати таку масову депортацію силовими методами", - пояснює суд

Суд також зауважив, що українці були виселені з територій, де не діяли загони УПА. Не цікавився він і матеріальними збитками, яких зазнали переселенці, та порушенням їхніх громадянських прав.

Як відреагували у польському Інституті та українці у Польщі

Журналісти звернулися за коментарем до речника прокуратури IPN Роберта Яніцького. Він заявив, що про рішення суду дізнався з медіа. Однак він запевнив, що Інститут зв'язаний позицією суду і буде дотримуватися рекомендацій, що містяться в рішенні.

Президент Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скура, організація якого подала скаргу на припинення розслідування, не приховує свого задоволення.

"Здоровий глузд і реалістичний підхід до фактів взяли гору. Те, що зробило ІНП, було настільки непослідовним і таким, що не відповідає історичній правді, що має бути переглянуте", - сказав він польським журналістам.

Операція Вісла: як за три місяці депортували понад 140 тисяч українців

Нагадаємо, у Польщі приголомшили заявою про вступ України до Євросоюзу.

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