У Франції відбулося історичне голосування про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу

Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу. Це історичне голосування парламенту сталося 28 березня.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове", - сказав Зеленський.

Визнання парламентом Голодомору 1932–1933 років геноцидом народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! pic.twitter.com/SKtqLcQFCx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Президент висловив вдячність за сильний внесок Франції у викриття злочинів агресорки Росії, як минулих, так і сьогоденних.

Слідом за Зеленським подякував Франції також очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний Франції за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців і за вшанування пам'яті жертв Сталіна та його режиму. З цим історичним голосуванням, Національна Асамблея дала зрозуміти, що такі злочини ніколи не будуть забуті і ніколи не повинні повторюватися.", - написав Кулеба.

I am grateful to France for recognizing the 1932-33 Holodomor as a genocide of Ukrainians and for honoring the memory of the victims of Stalin and his regime. With this historic vote, @AssembleeNat made it clear that such crimes will never be forgotten and must never be repeated. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2023

Нагадаємо, що спортсмени України не хочуть бойкотувати Ігри в Парижі, навіть якщо туди допустять росіян і білорусів. Вони вважають слабкою позицією бойкот Олімпіади.

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