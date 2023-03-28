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У Франції відбулося історичне голосування про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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У Франції відбулося історичне голосування про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу

Фото: pixabay.com

Президент висловив вдячність за сильний внесок Франції у викриття злочинів Росії.

Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу. Це історичне голосування парламенту сталося 28 березня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове", - сказав Зеленський.

Президент висловив вдячність за сильний внесок Франції у викриття злочинів агресорки Росії, як минулих, так і сьогоденних.

Слідом за Зеленським подякував Франції також очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний Франції за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців і за вшанування пам'яті жертв Сталіна та його режиму. З цим історичним голосуванням, Національна Асамблея дала зрозуміти, що такі злочини ніколи не будуть забуті і ніколи не повинні повторюватися.", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що спортсмени України не хочуть бойкотувати Ігри в Парижі, навіть якщо туди допустять росіян і білорусів. Вони вважають слабкою позицією бойкот Олімпіади.

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Дата публікації
Перегляди
1455
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