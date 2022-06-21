Історичне рішення: Боррель про розмову з Кулебою щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Історичне рішення: Боррель про розмову з Кулебою щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів про розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Голова європейської дипломатії та український міністр обговорили надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС.

Про це Жозеп Боррель написав у Twitter.

"Сподіваємось на історичне рішення про статус кандидата в ЄС на Європейській раді пізніше цього тижня", - заявив Боррель після переговорів.

Також європейський та український дипломати обговорили російську агресію проти України. Боррель наголосив, що Європейський союз продовжуватиме свою непохитну підтримку України.

Debriefed @DmytroKuleba on discussion with EU FMs on Russia’s aggression.



The EU will continue its unwavering support to #Ukraine for as long as it takes.



Hoping for a historical decision on Ukraine’s EU candidate status at #EUCO later this week. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 21, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 червня закликав Амстердам до позитивного рішення під час голосування щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

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