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Історичне рішення: Боррель про розмову з Кулебою щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

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Історичне рішення: Боррель про розмову з Кулебою щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Фото: Associated Press

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів про розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Голова європейської дипломатії та український міністр обговорили надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС. 

Про це Жозеп Боррель написав у Twitter.

"Сподіваємось на історичне рішення про статус кандидата в ЄС на Європейській раді пізніше цього тижня", - заявив Боррель після переговорів.

Також європейський та український дипломати обговорили російську агресію проти України. Боррель наголосив, що Європейський союз продовжуватиме свою непохитну підтримку України. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 червня закликав Амстердам до позитивного рішення під час голосування щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

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