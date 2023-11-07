Історичне рішення ЄС, посилення ППО та успіхи ЗСУ: головне зі звернення Зеленського

Україна продовжує свій шлях – як на фронті, так і до Європейського Союзу.

Сьогодні, 7 листопада, Володимир Зеленський провів декілька важливих нарад. Зокрема, із розвідкою щодо захисту наших людей, а також щодо міжнародних заходів та українських подій (річниця початку Революції гідності, роковини Голодомору). Щоденна увага приділяється питанню майбутнього членства України в ЄС, а отже внутрішній трансформації нашої держави. На порядку денному також ППО та ситуація у зоні бойових дій.

Про це повідомив український президент у своєму традиційному зверненні, 7 листопада.

Україна буде в ЄС

Головнокомандувач нагадав, що попереду важливий день. Завтра, 8 листопада, очікується історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. З нашого боку готуються подальші кроки: законодавча робота, посилення інституцій держави тощо. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу. Зеленський акцентував: набути членства в Євросоюзі передбачає дві складові:

політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі;

робота самої держави.

"Наша робота – це наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти. Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти", – говорить Зеленський.

Тож дуже важливо, стверджує лідер, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи.

Посилення ППО та успіхи військових

Як повідомив лідер, на бойове чергування поставлені додаткові комплекси NASAMS. Однак йдеться про те, що систем ППО має бути більше.

"Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі".

Впродовж дня президент комунікував із міністром оборони та командувачами. Пріоритетними залишаються такі напрямки: Куп'янський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Мелітопольський напрямки та увесь південь. Є результати, зазначив президент, які варто відзначити:

108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади;

3-й батальйон 54-ї бригади;

92-га окрема штурмова бригада;

наші артилеристи 26-ї та 40-ї;

55-ї окремих артилерійських бригад;

"Сімдесятдев'ятка" ДШВ;

53-тя й 110-та окремі механізовані бригади;

3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії;

132-й окремий розвідувальний батальйон.

"Воїни, я дякую всім вам! Я дякую за вашу силу! Ваша сила, сила всіх, хто б'ється заради України, усіх, хто допомагає, – це сила життя нашого народу. Україна вистоїть і буде вільною. І буде рівною серед рівних у нашому спільному європейському домі", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача.

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