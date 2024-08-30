Історичні претензії: Кулеба у Польщі згадав про примусову депортацію українців

Під час візиту до Польщі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на запитання стосовно Волинської трагедії 1943 року згадав про примусове виселення українців під час операції “Вісла” після Другої світової війни.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

У польському місті Ольштині на панельній дискусії “Польща майбутнього”, на якій був присутній також очільник польського МЗС Радослав Сікорський, мова зайшла про те, як обидві країни можуть знизити напругу щодо історичних претензій.

Дмитра Кулебу, зокрема, спитали, коли Україна дозволить польським фахівцям провести ексгумацію тіл загиблих поляків під час Волинської трагедії 1943 року. На це український міністр відповів згадкою про операцію “Вісла”, під час якої було депортовано українців.

“Чи знаєте ви, що всі ці українці були примусово переселені з українських територій на проживання в різні місця Польщі, в тому числі і в Ольштин? Якби ми, політики, почали копатися в історії, якість розмови була б зовсім іншою. Ми могли б повернутися вглиб історії і почати згадувати все те погане, що поляки робили українцям, а українці — полякам. Тому давайте залишимо ці речі історикам”, — наголосив очільник українського МЗС.

Водночас він зазначив, що не існує жодних проблем із ексгумацією загиблих поляків, але Україна просить також вшанувати пам'ять українців.

Радослав Сікорський своєю чергою закликав думати більше про майбутні польсько-українські відносини, ніж про історичні претензії.

“Можна перейматися тим, що сусіди зробили одне одному в минулому, а можна думати про те, як запобігти подібним ситуаціям у майбутньому і як боротися зі спільним ворогом”, - наголосив він.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що без розв'язання питання ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не зможе вступити до ЄС.

Нагадаємо, Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію, де вимагає визнання провини українцями.

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