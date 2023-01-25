Історичний центр Одеси — під захистом ЮНЕСКО: до переліку культурної спадщини потрапили понад 50 об’єктів

Таке рішення ухвалили за прискореною процедурою під час позачергової сесії у Парижі.

Впродовж двох днів представники російської делегації намагалися завадити тому, щоб історичний центр Одеси опинився під захистом ЮНЕСКО. Але рішення, до якого Одеса йшла понад 10 років, ухвалили.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

До переліку культурної спадщини потрапили понад півсотні об’єктів. Це і Одеський національний академічний театр опери та балету, Потьомкінські сходи, будівлі Одеського археологічного музею та Англійського клубу, а також будинок Олександра Петровича Руссова та Воронцовський палац, який на початку повномасштабного вторгнення пошкодила російська ракета.

Включення історичного центру до всесвітньої спадщини надасть Одесі змогу захистити унікальні пам’ятки від руйнування, повідомляють кореспонденти ТСН.

"Агресор буде сто разів думати чи руйнувати чи не руйнувати. І якщо вони щось зруйнують, то це надасть дуже великий аргумент, що нам потрібна протиповітряна оборона, зброя і все решта. Тому це є культурна зброя проти агресора", — зазначив менеджер робочої групи з питань включення історичного центру до спадщини ЮНЕСКО.

Зазначимо, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко прокоментував рішення, до якого Одеса йшла понад 10 років.

"Впродовж двох днів, використовуючи безліч процедурних хитрощів, країна, яка порушує всі міжнародні угоди намагалася винести це питання з порядку денного обговорення або принаймні перенести його. Цього зробити їм не вдалося. Тому відсьогодні Одеса знаходиться фактично під блакитним щитом захисту ЮНЕСКО. Попереду і у місцевої влади, і у центральної ще дуже багато роботи щодо критеріїв відповідності стандартам ЮНЕСКО", — написав Ткаченко.

Міністр висловив подяку всім, "хто боровся на культурному та дипломатичному фронті за цю перемогу".

Ткаченко подякував постійному представникові України при ЮНЕСКО, послу Вадиму Омельченко, представникам міської влади Одеси, меру Одеси Генадію Труханову, Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству закордонних справ України.

Додамо, що Росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини. Окремі удари Росії були спрямовані на знищення об’єктів культури, зокрема музею Григорія Сковороди на Харківщині та краєзнавчого музею в Іванкові на Київщині.

Також відомо, що окупанти розкрадають українську культуру на захоплених територіях. Так Херсонські музеї повністю розграбовано.

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