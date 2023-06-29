"Історичний час": Зеленський закликав почати переговори щодо вступу України до ЄС

Зеленський заявив, що Україна повністю готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі настав "історичний час" для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це голова держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

"Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України", – сказав Зеленський.

Він заявив, що наразі варто "зафіксувати" прогрес України щодо виконання рекомендацій, які потрібні для вступу в Євросоюз.

"Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн ЄС зробили висновки щодо допомоги Україні після так званого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Тепер її має бути збільшено до безпрецедентного рівня.

Крім того, ми раніше інформували, що на тлі українського контрнаступу та невдалого заколоту ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина в Росії лідери Європейського Союзу намагаються узгодити довгострокові гарантії безпеки для України.

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